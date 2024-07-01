Стоматолог Сумцова: элайнеры не подойдут при дефектах прикуса

Прозрачные элайнеры не подойдут людям с серьезными аномалиями прикуса. Среди них – скученность зубов, глубокий или открытый прикус или выраженное смещение челюстей, сообщила врач-стоматолог Татьяна Сумцова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в таких случаях лучше использовать брекеты, они позволят эффективнее скорректировать подобные нарушения. К другим плюсам этих ортодонтических установок можно отнести сравнительно невысокую стоимость по сравнению с другими методами.

При этом брекеты могут создавать неудобства в гигиене полости рта и ограничивать выбор продуктов питания, отметила Сумцова.