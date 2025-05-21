Врач рассказал, почему нельзя есть много яиц

Частое употребление яиц способно привести к проблемам со здоровьем из-за того, что этот продукт повышает уровень холестерина в крови. Об этом кардиолог Хосе Абельян рассказал в разговоре с изданием El Español .

По его словам, яйца являются полезными благодаря содержанию в них большого количества белка и различных микроэлементов. При этом они содержат много холестерина, который увеличивает риск развития множества заболеваний, в том числе сердечного приступа.

Врач добавил, что необходимо учитывать и другие сердечно-сосудистые риски. В частности, малоподвижный образ жизни, чрезмерный стресс, отсутствие полноценного качественного сна и другие факторы. При их наличии количество яиц в рационе следует ограничить.

Ранее кардиолог Татьяна Романенко рассказала, что при анемии следует скорректировать рацион, чтобы исключить продукты, мешающие усвоению железа. Речь идет о молоке, яйцах, кофе и чае.