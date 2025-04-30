Врач Романенко: молоко, яйца и кофе мешают усвоению железа

Анемия возникает из-за снижения уровня гемоглобина и эритроцитов, а также дефицита железа в организме. Среди симптомов — усталость, учащенное сердцебиение, бледность и сухость кожи, выпадение волос. Об этом рассказала кардиолог Татьяна Романенко в беседе с радиостанцией Sputnik .

Врач подчеркнула важность понимания причин анемии и необходимость обследования. Для определения состояния организма рекомендуется сдать общий анализ крови, оценить уровень эритроцитов, гемоглобина и ретикулоцитов.

«Получить недостающее железо можно из красного мяса, но только этим нельзя ограничиваться. Придется прибегать к лечению таблетками. Однако и здесь есть масса подводных камней», — цитирует врача «Петербургский дневник».

По ее словам, во время лечения требуется корректировка рациона, так как некоторые продукты мешают усвоению железа. Речь идет, например, о молоке, яйцах, кофе, чае и пище с высоким содержанием крупноволокнистой клетчатки.