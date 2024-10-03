Врач рассказал, от какой еды лучше отказаться людям за 40

Врач Волкова: людям после 40 лет лучше отказаться от ультрапереработанной пищи

Людям старше 40 лет лучше отказаться от ультрапереработанных продуктов, потому что в них очень много сахара и вредных для организма добавок. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Галина Волкова в беседе с РИА «Новости» .

К ультрапереработанной пище относятся продукты, которые изготовили на заводе с использованием разных консервантов. Чаще всего в их составе много добавок и несколько видов сахара.

Вместо этого врач рекомендовала перейти на белковую пищу. Благодаря ей мышцы сохраняют форму, которая и так быстро теряется после 35 лет. Также важно следить за потреблением овощей и фруктов, приемлемое количество в день — 500 граммов.

Ранее гастроэнтеролог Константин Спахов заявил, что сахар в составе твердой еды менее вреден, чем в виде раствора. Речь идет о соках, газировках и других сладких напитках. По словам эксперта, после их употребления концентрация сахаров в крови у здорового человека настолько большая, словно он болен диабетом.