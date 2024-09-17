Врач Спахов назвал «жидкие сахара» в газировках самыми вредными

Сахар в составе твердого продукта всегда менее вреден, чем в виде раствора. Так, особенно опасны для здоровья «жидкие сахара» в газировках, соках и любых других сладких напитках, рассказал врач-гастроэнтеролог Константин Спахов сайту aif.ru .

По словам специалиста, после их употребления концентрация сахаров в крови у здорового человека зашкаливает, как у больного диабетом. Сначала это приводит к ожирению, а затем к диабету второго типа. Из-за этого сок всегда будет вреднее цельных фруктов, сообщили «Известия».

Кроме того, во фруктах содержатся антиоксиданты, витамины и минералы, которых нет в составе напитков и сладких продуктов, отметил Спахов.