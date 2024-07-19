Врач рассказал о вреде и пользе дыни

Дыня очень полезна, но ее лучше употреблять с осторожностью людям, страдающим обострением заболеваний органов пищеварения. Об этом «Известиям» врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Ирина Губанова.

«Дыня практически на 90% состоит из воды, она богата витаминами А, С, Е, РР, В8 (инозитол), В9 (фолиевая кислота) и такими минералами, как железо, калий, натрий, фосфор, магний, кальций, цинк. Спелая мякоть дыни очень полезна», — рассказала врач.

По ее словам, при регулярном употреблении повышается работоспособность и общая сопротивляемость организма. Кроме того, дыня оказывает седативное воздействие на центральную нервную систему.

Также она обладает мочегонным свойством, поэтому помогает убрать отеки и снизить артериальное давление. Пищеварение тоже можно улучшить, так как дыня богата клетчаткой.

Врач добавила, что рекомендуется съедать до 500 граммов дыни в сутки в несколько приемов, причем за два часа до или после еды. И на ночь ее лучше не есть.

При сахарном диабете дыню можно включить в рацион только по согласованию с врачом-эндокринологом, а людям с аллергическими реакциями лучше ее не есть. Кормящим матерям тоже стоит отказаться на время от ее употребления.

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