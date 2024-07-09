Общественная Служба Новостей: арбуз способствует выработке гормонов радости в организме

Арбуз и дыня имеют массу положительных свойств благодаря содержанию витаминов. Какой плод полезнее для организма, попыталась выяснить Общественная Служба Новостей .

Арбуз помогает очистить от шлаков и токсинов печень, а также почки. Кроме того, он влияет на выработку гормонов радости и снижает холестерин. Однако употребление в жаркую погоду может обернуться обезвоживанием и резким скачком сахара.

Дыня же лидирует по содержанию бета-каротина. При этом по числу аминокислот и полезных веществ данные продукты схожи.