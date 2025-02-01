Врач рассказал о влиянии болезней ЖКТ на состояние кожи

Состояние микробиома желудочно-кишечного тракта может отражаться на состоянии кожи, способствуя появлению сосудистых изменений, покраснений и розацеа. Современные исследования уже выявили такую взаимосвязь, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

«Некоторые патологические состояния ЖКТ особенно часто связаны с дерматологическими проявлениями. Гастрит и язвенная болезнь, например, могут сопровождаться кожными реакциями, такими как розацеа, покраснение и сосудистые изменения», — пояснила она.

Врач добавила, что дисбактериоз кишечника провоцирует появление акне и дерматитов. Любое нарушение баланса бактерий в этом органе влияет на иммунную систему, что отражается на коже.

Михайлова отметила, что некоторые продукты могут улучшить работу ЖКТ и состояние кожи. Это зелень, ягоды, богатые клетчаткой овощи, йогурты и квашеная капуста.

При этом сахар, быстрые углеводы, молоко и молочные продукты могут спровоцировать воспаление и вызвать акне. Увлекаться жирной и жареной пищей тоже не стоит, как и кофе с алкоголем.

Ранее дерматовенеролог Алена Новожилова предупредила, что пряная пища и алкоголь являются основными триггерами розацеа.