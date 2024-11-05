Врач Новожилова назвала пряную пищу и алкоголь триггерами розацеа

Розацеа — хроническое заболевание, при котором участок кожи периодически или постоянно краснеет. Множество точек внутри организма запускают недуг. Об этом рассказала трихолог и дерматовенеролог Алена Новожилова в беседе с « Известиями ».

По ее словам, к основным триггерам розацеа относятся длительное воздействие высоких или низких температур, а также чрезмерное употребление пряной пищи и алкоголя. Кроме того, состояние провоцирует облучение солнечным светом.

«Важным фактором в развитии розацеа является слабая иммунная защита кожи», — добавила врач.

Она отметила, что полностью избавиться от данной проблемы невозможно, поэтому важно обратить внимание на профилактику обострения. Медик посоветовала отказаться от вредных привычек и не загорать на открытом солнце.