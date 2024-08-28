Врач рассказал о пользе крапивы, крыжовника и репы

Она посоветовала есть репу, богатую витамином С, для профилактики онкологических заболеваний и снятия воспалений. Полба, по словам гастроэнетеролога, благодаря высокому содержанию витаминов группы В, E, К, PP, клетчатки и никотиновой кислоты стабилизирует гормональный фон, уровень сахара в крови и улучшит пищеварение.

Кашух сообщила, что жимолость замедлит старение, потому что в этой ягоде содержатся антиоксиданты. железо, калий, кальций и фосфор. Стебли ревеня, по словам врача, снимут воспаление и уничтожат микробы. В них много витаминов С, PP и В, магния, фосфора, каротина и пектина.

«Маш богат растительным белком. Все это делает его ценным диетическим продуктом, который особенно будет полезен людям с избыточным весом и сахарным диабетом», — сказала она.

Природные нитраты в редьке улучшат кровоток и защитят сердце, а флавоноиды и антоцианы в крыжовнике защитят мочевыводящие пути и поддержат иммунитет в борьбе с вирусами.

Кашух добавила, что крапива снимет воспаление, уменьшит боль и нормализует артериальное давление, черноплодная рябина — подавит возбудителей пищевых инфекций.

О пользе продуктов, которые в народе считаются вредными, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук. По ее словам, качественное сливочное масло не навредит здоровью, а творог лучше выбирать с повышенным содержанием жира.