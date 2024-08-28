Врач рассказал о пользе крапивы, крыжовника и репы
Гастроэнтеролог Кашух перечислила девять продуктов для укрепления здоровья
Крапива снизит давление, редька укрепит сердце, а маш поможет похудеть. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух назвала сайту «Доктор Питер» девять традиционных продуктов для укрепления здоровья.
Она посоветовала есть репу, богатую витамином С, для профилактики онкологических заболеваний и снятия воспалений. Полба, по словам гастроэнетеролога, благодаря высокому содержанию витаминов группы В, E, К, PP, клетчатки и никотиновой кислоты стабилизирует гормональный фон, уровень сахара в крови и улучшит пищеварение.
Кашух сообщила, что жимолость замедлит старение, потому что в этой ягоде содержатся антиоксиданты. железо, калий, кальций и фосфор. Стебли ревеня, по словам врача, снимут воспаление и уничтожат микробы. В них много витаминов С, PP и В, магния, фосфора, каротина и пектина.
«Маш богат растительным белком. Все это делает его ценным диетическим продуктом, который особенно будет полезен людям с избыточным весом и сахарным диабетом», — сказала она.
Природные нитраты в редьке улучшат кровоток и защитят сердце, а флавоноиды и антоцианы в крыжовнике защитят мочевыводящие пути и поддержат иммунитет в борьбе с вирусами.
Кашух добавила, что крапива снимет воспаление, уменьшит боль и нормализует артериальное давление, черноплодная рябина — подавит возбудителей пищевых инфекций.
О пользе продуктов, которые в народе считаются вредными, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук. По ее словам, качественное сливочное масло не навредит здоровью, а творог лучше выбирать с повышенным содержанием жира.