Врач рассказал о пользе ряда продуктов, которые считают вредными

Обезжиренное молоко сильно отличается от молока с 3,2% жирности в вопросе витаминов. Об этом заявила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук в беседе с РИА «Новости» .

«Обезжиренное молоко, сметана содержат не намного меньше калорий, чем молоко с 3,2% жирности или сметана с жирностью 20%. А вот разница в недостатке витаминов будет существенная», — сказала она.

По словам эксперта, у обезжиренной молочной продукции плохо усваивается кальций. Онуфрийчук назвала жирный (18%) и полужирный (9%) сорта творога самыми полезными.

Помимо этого, эксперт развеяла миф о вредности сливочного масла. Многие считают, что этот продукт негативно влияет на уровень холестерина в крови, поэтому призывают к употреблению только растительного. По мнению Онуфрийчук, качественное сливочное масло будет полезно иметь в рационе, потому что оно содержит в себе полезные вещества и витамины.

Ранее кардиолог Юрий Конев заявил, что злоупотребление солеными продуктами может привести к гипертонии. Он объяснил, что избыток соленостей нарушает кровообращение.