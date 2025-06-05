Врач Елистратова предупредила об опасности покраснения кожи после укуса клеща
Инфекционист Татьяна Елистратова дала практические рекомендации по действиям после укуса клеща. Она подчеркнула важность правильного удаления насекомого, сообщила «ТСН24».
«Если паразиту удалось присосаться, важно правильно извлечь его, не повредив тело членистоногого. Затем отправить на экспертизу, которая покажет опасен ли он для человека», — отметила врач.
По словам Елистратовой, обращать особое внимание следует на собственное самочувствие: первым симптомом возможного инфицирования является покраснение кожных покровов в точке укуса. Боррелиоз проявляется повышением температуры, ощущением усталости и ознобом.
Специалист посоветовала носить одежду светлых оттенков и внимательно осматривать себя после пребывания на природе. Немаловажным средством защиты считаются репелленты специального назначения.