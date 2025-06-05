Врач Елистратова предупредила об опасности покраснения кожи после укуса клеща

Инфекционист Татьяна Елистратова дала практические рекомендации по действиям после укуса клеща. Она подчеркнула важность правильного удаления насекомого, сообщила « ТСН24 ».

«Если паразиту удалось присосаться, важно правильно извлечь его, не повредив тело членистоногого. Затем отправить на экспертизу, которая покажет опасен ли он для человека», — отметила врач.

По словам Елистратовой, обращать особое внимание следует на собственное самочувствие: первым симптомом возможного инфицирования является покраснение кожных покровов в точке укуса. Боррелиоз проявляется повышением температуры, ощущением усталости и ознобом.

Специалист посоветовала носить одежду светлых оттенков и внимательно осматривать себя после пребывания на природе. Немаловажным средством защиты считаются репелленты специального назначения.