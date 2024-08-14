Диетолог Залетова рассказала, что в сутки рекомендуется съедать не более шести чайных ложек меда

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья за сутки.

В среду, 14 августа, православные в России отмечают Медовый Спас.

По словам медика, в сутки рекомендуется употреблять не более шести чайных ложек продукта, а лучше съедать две ложки вместе с напитком или каким-либо блюдом. Что касается людей с сахарным диабетом и тем, кто склонен к аллергическим реакциям, им и вовсе лучше исключить мед из рациона.

Сладкий продукт содержит не только витамины группы В, но и железо, марганец, медь. Все эти вещества, как пояснила Залетова, участвуют в процессах защиты антиоксидантной системы, противодействуя старению.