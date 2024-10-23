Врач рассказал, кому вредно есть квашеную капусту

Квашеную капусту назвали полезным и вкусным продуктом, богатым витаминами и минералами, но людям с хроническими заболеваниями почек и гипертонией опасно употреблять ее в пищу. Об этом диетолог Ольга Воскресная рассказала в беседе с агентством RuNews24.ru .

По ее словам, в квашеной капусте присутствуют молочная кислота, витамины C, K, B1, B2, B3 и B6, фолиевая кислота и такие минералы, как калий, кальций, магний, железо, цинк и марганец. Употребление этого продукта улучшает пищеварение, снижает риск развития рака груди, простаты и легких, укрепляет иммунитет и поддерживает сердечно-сосудистую систему организма.

«Обратите внимание на высокое содержание соли, что делает продукт не очень подходящим для людей с заболеваниями почек и гипертонией. Молочная кислота может вызывать дискомфорт при повышенной кислотности желудка», — предупредила диетолог.

Воскресная добавила, что некоторые люди страдают от аллергии на крестоцветные культуры. Кроме того, после употребления квашеной капусты нужно прополоскать рот, так как содержащиеся в ней кислоты могут навредить зубной эмали.

Ранее диетолог Нурия Дианова посоветовала квасить капусту перед Новым годом.