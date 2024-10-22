Диетолог Дианова посоветовала начинать квасить капусту перед Новым годом

С наступлением первых морозов многие хозяйки начинают заквашивать капусту. Однако врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, исполняющая обязанности директора АНО НИЦ «Здоровое питание», считает, что сейчас это делать нецелесообразно. В беседе с радио Sputnik она объяснила свою точку зрения.

По ее словам, на рынке все еще присутствуют сезонные овощи, и оптимальным временем для закваски капусты является период перед Новым годом или сразу после него. В этот момент содержание витаминов в овощах и фруктах значительно снижается. К тому же, меняется цена, и сроки хранения увеличиваются, что приводит к утрате витаминов.

Долгое хранение также ухудшает качество продукции — овощи начинают стареть и терять свежесть. Поэтому квашеная капуста станет отличным дополнением к рациону в этот период.

Она отметила, что квашеная капуста является полезным ферментированным продуктом, особенно зимой, когда наблюдается нехватка витаминов.