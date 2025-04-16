Диетолог Черняева призвала использовать натуральные красители для покраски яиц

Пасхальные угощения — традиционные кулич и крашеные яйца — лучше готовить с учетом рекомендаций диетологов, чтобы они были не только вкусными, но и безопасными для здоровья. В интервью радио Sputnik диетолог Мария Черняева порекомендовала для покраски яиц использовать натуральные красители, такие как луковая шелуха или чай каркаде.

Она подчеркнула, что натуральные красители не только безопасны, но и придают яйцам особенный вкус. В отличие от них, химические красители могут проникать под скорлупу и окрашивать язык в неестественные цвета.

С куличами сложнее, так как рецептов много, и каждый должен выбирать рецепт, ориентируясь на свои индивидуальные показания. Черняева советует тем, кому какой-то продукт запрещен, выбирать рецепты без него в составе. Она также рекомендует умеренность в употреблении пасхальных угощений.