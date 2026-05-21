Врач рассказал, какие три симптома при походе в туалет говорят о раке кишечника

Врач Межер: появление крови в кале может быть симптомом рака кишечника

Врач общей практики Сермед Межер призвал людей срочно обратиться к специалисту, если они заметили у себя три определенных симптома при посещении туалета. Это ранние признаки рака кишечника, сообщило издание Mirror .

Колоректальный рак может поражать прямую и толстую кишку. По словам Межера, при ранней стадии пятилетняя выживаемость составляет 95%. Он также выделил три симптома, которые могут проявиться при посещении туалета.

«Постоянная кровь в кале. Изменения в работе кишечника. Ощущение, что кишечник не опорожняется», — пояснил врач.

По его словам, если изменилась частота походов в туалет, консистенция или цвет кала, то это уже стоит забеспокоиться. Лучше всего пройти скрининг на рак кишечника.

Ранее врач-методист ГБУЗ ЦОЗиМП Нигина Арушанова рассказала, что современные методы обследования позволяют выявить опухоль на начальной стадии. Поэтому так важно проходить диспансеризацию и профосмотры, в рамках которых проводят скрининг наиболее распространенных видов рака.