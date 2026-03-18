Врач Арушанова указала на признаки онкологических заболеваний, которые не стоит игнорировать

Онкологические заболевания продолжают оставаться одной из основных причин смертности во всем мире. Главная проблема заключается в том, что многие виды злокачественных опухолей развиваются незаметно. Регулярные обследования могут спасти жизнь, рассказала врач-методист ГБУЗ ЦОЗиМП Нигина Арушанова «Краснодарским известиям» .

Она отметила, что современные методы обследования позволяют обнаружить опухоль на начальной стадии, когда лечение наиболее эффективно и шансы на выздоровление значительно выше.

Существуют определенные признаки, при появлении которых необходимо обратиться к врачу: необъяснимая потеря веса; постоянная слабость и повышенная утомляемость; длительное повышение температуры тела; появление уплотнений или опухолевидных образований; длительно незаживающие раны; изменение формы, цвета или размера родинок; появление крови в стуле или моче; длительный кашель или охриплость.

Наличие таких симптомов не всегда указывает на рак, однако оставлять их без обследования нельзя.

Одним из самых эффективных способов раннего выявления заболеваний остается диспансеризация и профилактические осмотры. В их рамках проводят скрининг наиболее распространенных видов рака — молочной железы, шейки матки, легких, кишечника и предстательной железы. Такие исследования помогают обнаружить не только уже сформировавшиеся опухоли, но и предраковые изменения.