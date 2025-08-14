Врач рассказал, как повышенный холестерин проявится на лице и ногах

Повышенный холестерин может отложиться под кожей, вызвать онемение ног и боли в груди. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева сообщила об этом РИА «Новости» .

«Повышенный холестерин можно заметить достаточно часто по его отложениям под кожей. Можно увидеть светлые шарики, чаще вокруг глаз, а также на локтях, суставах», — сказала она.

Если в сосудах успели образоваться бляшки, то повышение холестерина в крови может проявиться в виде онемения ног при ходьбе и боли в сердце. Маршинцева заявила, что если отложений пока нет, эти симптомы не появятся.

Для снижения холестерина врачи назначают статины, но многие пациенты боятся их принимать из-за побочных эффектов. Врач-кардиолог Ксения Омельяненко подтвердила, что эти препараты вызовут повышенную выработку печеночных ферментов, но заявила, что со временем показатели придут в норму без приостановки лечения.