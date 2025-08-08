Врач назвал болезни, вызывающие 80% смертей в России

Около 80% смертей в России связаны с социально значимыми заболеваниями, такими как туберкулез, ВИЧ-инфекция, рак, диабет, психические расстройства и гипертония. Об этом сообщил ТАСС главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

«В России около 80% всех смертей населения вызваны социально значимыми заболеваниями. Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение» — рассказал он.

По словам Горенкова, исключение лишь этих трех факторов могло бы предотвратить значительную долю хронических и социально значимых заболеваний.

Он подчеркнул, что гипертония — основной фактор, ведущий к инфарктам и инсультам, а курение остается наиболее агрессивным риском для здоровья. По прогнозам ВОЗ, при сохранении нынешних тенденций хронические болезни к 2030 году будут забирать до 52 миллионов жизней в год по всему миру, добавил врач.

