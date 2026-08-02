Врач рассказал, как отличить тепловой удар от кишечной инфекции

Тепловой удар и кишечное отравление можно различить по состоянию кожи, характеру симптомов и времени их появления. Об этом врач-кинезиолог Михаил Гаврикин сообщил «Общественной службе новостей» .

Специалист отметил, что перегрев может возникнуть после долгого пребывания под солнцем, работы в душном помещении или интенсивной физической нагрузки в жаркую погоду.

«При тепловом ударе кожа горячая и сухая, потоотделение прекращается или резко снижается. Отравление же почти всегда сопровождается многократной рвотой и диареей, кожа бледная и влажная, температура обычно не превышает 38 градусов», — заявил Гаврикин.

Он добавил, что при кишечной инфекции дополнительным сигналом станет боль в животе. Первые проявления в таких случаях от погоды не зависят, а возникают через два–шесть часов после приема пищи.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал при первых признаках солнечного или теплового удара принять лежачее положение. Так мозг быстрее восстановит нормальную работу, а организм эффективнее перераспределит тепло.