Врач Болибок назвал алкоголь и копчености провокаторами аллергии за новогодним столом

В Новый год на столах появляются мандарины, конфеты, игристое вино и множество других праздничных угощений. Однако для некоторых людей праздники могут обернуться зудом, сыпью или насморком из-за аллергических реакций. Подробнее рассказал аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом KP.RU .

Среди продуктов-провокаторов врач выделил красное вино, игристое шампанское, светлое пиво, а также копчености и квашеную капусту. То же самое касается выдержанных сыров, консервов, маринадов, майонеза, чипсов и колбас с нитритами и глутаматом.

Врач посоветовал пить алкоголь после еды, выбирая светлые вина или безалкогольные варианты. Он также предложил заменять копчености свежими продуктами и избегать продуктов с добавками.