Врач рассказал, как китаянкам удается в 50 лет выглядеть на 25

Врач Владимирова: китаянки в 50 выглядят на 25 из-за даосской медицины

Фото: Freepik

Китаянки выглядят моложе своих лет благодаря даосскому механизму омоложения. Об этом рассказала специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова изданию «Доктор Питер».

По словам врача, техника заключается в активном расслаблении мышц лица.

«Напряженные мышцы пережимают маленькие сосуды, проходящие в тканях, ухудшают микроциркуляцию, а значит, и обновление тканей, плюс снижается отток лимфы, которая осуществляет выведение отходов жизнедеятельности клеток», — объяснила эксперт.

Врач посоветовала начать расслабление мышц с шеи и плечевого пояса. По ее словам, первый шейный позвонок — важная точка, отвечающая за циркуляцию крови в тканях лица. Расслабить его поможет практика цигуна для позвоночника.

Владимирова также порекомендовала делать самомассаж активных точек, которые отвечают за расслабление лицевых мышц, с помощью скребка гуаша.

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