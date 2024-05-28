Врач Гаптыкаева: своевременный прием омега-3 поможет женщинам сохранить молодость

Эндокринолог Лира Гаптыкаева перечислила необходимые для здоровья женщин микроэлементы. Так, молодость помогает сохранить своевременный прием омега-3, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, полиненасыщенные жирные кислоты также способны защитить от развития болезней сердца и сосудов, диабета второго типа.
Кроме того, важным элементом является фолиевая кислота, или витамин B9. Данное вещество оказывает положительное влияние на состояние иммунитета и энергообмен. Еще один плюс — улучшение вида волос, ногтей и кожи, добавили «Известия».