Врач рассказал, как часто можно есть лапшу быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления не может обеспечить организм необходимыми полезными веществами. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова, добавив, что употреблять такую продукцию можно не чаще двух раз в месяц.
«Лапша быстрого приготовления — это продукт с бедным составом: в ней много рафинированных углеводов и жиров (в том числе трансжиров), много соли, но крайне мало полноценного белка, клетчатки и практически отсутствуют витамины и минералы», — сказала она.
Кованова отметила, что такой продукт желательно употреблять только в редких случаях. Если у человека нет времени, чтобы приготовить полноценное блюдо, либо он находится в дороге или при высокой физической активности.
