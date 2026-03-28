Врач рассказал, как часто можно есть лапшу быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления не может обеспечить организм необходимыми полезными веществами. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова, добавив, что употреблять такую продукцию можно не чаще двух раз в месяц.

«Лапша быстрого приготовления — это продукт с бедным составом: в ней много рафинированных углеводов и жиров (в том числе трансжиров), много соли, но крайне мало полноценного белка, клетчатки и практически отсутствуют витамины и минералы», — сказала она.

Кованова отметила, что такой продукт желательно употреблять только в редких случаях. Если у человека нет времени, чтобы приготовить полноценное блюдо, либо он находится в дороге или при высокой физической активности.

Ранее онколог Басир Бамматов рассказал, что здоровое питание поможет снизить вероятность развития опухолей ЖКТ, поджелудочной и молочной желез.