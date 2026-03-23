Онколог Бамматов рассказал, что сбалансированное питание снижает риск рака

Сбалансированный рацион играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний. Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-онколог Басир Бамматов сообщил NEWS.ru , что здоровое питание помогает снизить вероятность развития опухолей толстой кишки, желудка, молочной и поджелудочной желез.

По словам специалиста, избыточное потребление быстрых углеводов, фастфуда и жирной пищи в меню способствует появлению опасных факторов, повышающих риск возникновения этих болезней. Международные исследования показывают, что диета, богатая свежими овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, рыбой и источниками растительного белка, уменьшает вероятность рака пищевода, молочной и поджелудочной желез.

Антиоксиданты, клетчатка и полифенолы замедляют процессы повреждения ДНК и поддерживают нормальный обмен веществ, пояснил Бамматов. Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что вакцины от рака, разработанные в России, способствуют предотвращению рецидивов.