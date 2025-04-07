Врач рассказал, к чему может привести употребление более 4 литров воды в день

Чрезмерное употребление жидкости может привести к гипонатриемии — снижению уровня натрия в крови из-за вымывания электролитов. Об этом РИА «Новости» сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ольга Семенова.

«Здоровые почки способны пропускать до 800–1000 миллилитров жидкости в час, поэтому избыток воды опасен только в крайних случаях. Однако при употреблении более четрех-пяти литров в день возникают патологии. Например, гипонатриемия», — пояснила Семенова.

Она уточнила, что симптомами этого состояния могут быть тошнота, судороги или даже спутанность сознания. У людей с хроническими заболеваниями почек, по словам врача, избыток жидкости вызывает перегрузку органов.

Ограничить потребление воды также следует пациентам с сердечной недостаточностью, гипотиреозом и синдромом неадекватной секреции антидиуретического гормона. При этих диагнозах жидкость задерживается в организме, провоцируя отеки и ухудшение состояния.

При этом Семенова отметила, что передозировка воды практически невозможна, если пить постепенно, а не залпом.

Ранее врач рассказал, какие продукты нужно есть, чтобы предотвратить заболевания щитовидной железы. В первую очередь необходимо обеспечить организм йодом, фолиевой кислотой и калием.