Врач рассказал, какие продукты нужно есть для профилактики заболеваний щитовидки

Употребление дорады способствует профилактике заболеваний щитовидной железы. В составе этой рыбы есть йод, фолиевая кислота, калий и другие макро- и микроэлементы. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Дораду желательно включить в рацион питания для профилактики заболеваний щитовидной железы», — сообщила Сухорукова.

Дорада является источником полезных и легкоусвояемых веществ. Аналогичным действием обладает сибас или более бюджетный черноморский луфарь, добавила врач.

Для профилактики заболеваний щитовидной железы также полезно ввести в рацион хурму. Содержащиеся во фрукте витамины и микроэлементы могут существенно понизить риск развития гипертонии, а также являются профилактикой вызванной дефицитом железа анемии, болезней щитовидки и атеросклероза.