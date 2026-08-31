Врач рассказал о положительном влиянии шелковых наволочек на волосы

Дерматолог Мухина: шелковые наволочки полезны для волос, но не спасут от морщин

Замена хлопковых или синтетических наволочек на шелковые улучшит качество волос. Гладкая и мягкая ткань сокращает ломкость и спутывание благодаря низкому трению. Об этом 360.ru рассказала дерматолог-косметолог, диетолог и инфекционист Марият Мухина.

Она подчеркнула, что шелковые наволочки полезны людям, у которых волосы растут медленно или началась алопеция, а также тем, кто начал отращивать шевелюру или прошел процедуру наращивания волос.

«Если нарощенные волосы искусственные и электризуются, то шелк снимает статическое электричество как с волос так и с кожи тела», — заявила Мухина.

Дерматолог-косметолог добавила, что шелковое постельное белье на появление мимических или глубоких морщин оказывает незначительное влияние. Изменения на коже возникают прежде всего из-за сокращения мышц, возрастной потери коллагена и фотостарения.

«Шелк может снизить трение и слегка уменьшить риск утраты влаги в межклеточном пространстве за счет своей структуры, но доказательства того, что он предотвращает морщины в долгосрочной перспективе нет», — подчеркнула собеседница 360.ru.

По ее словам, ни одна подушка даже с шелковой наволочкой не заменит комплексный уход за кожей, салонные процедуры, здоровый образ жизни и защиту от ультрафиолетового излучения.

Ранее Мухина предупредила об опасности газированных напитков для волос. Она пояснила, что сахар и химические добавки с сладких напитках вызывают процесс гликирования, от которого волосы становятся ломкими, истончаются и выпадают.