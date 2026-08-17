Косметолог Мухина предупредила о негативном влиянии сладких газировок на волосы
Врач-косметолог, трихолог Марият Мухина рассказала «Абзацу», что сладкие газированные напитки могут привести к выпадению волос. По ее словам, сахар и химические добавки в газировках запускают разрушительные процессы, которые негативно влияют на состояние волос и кожи головы.
Мухина объяснила, что избыток сахара вызывает процесс гликирования, который повреждает структуру волос. Это приводит к тому, что волосы становятся ломкими, истончаются и выпадают. Кроме того, высокий уровень сахара в крови вызывает инсулинорезистентность, что нарушает гормональный баланс и сокращает фазу активного роста волос.
Также врач отметила, что высокий уровень сахара поддерживает системное воспаление, которое нарушает микроциркуляцию крови в коже головы. Фосфорная кислота в газировках мешает усвоению кальция и магния, важных для здоровья волосяных луковиц. Все это приводит к заметному поредению шевелюры.