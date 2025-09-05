Специалисты определили важное условие, при котором физическая активность может замедлить старение организма. По данным журнала Aging , регулярные занятия спортом могут снизить биологический возраст человека. Особенно ярко этот эффект проявляется у тех, кто уже имеет хорошую физическую подготовку.

Ученые выяснили, что физическая активность влияет на «эпигенетические часы» — молекулярные механизмы, которые определяют биологический возраст. У людей, ведущих активный образ жизни, в крови и скелетных мышцах наблюдаются признаки «омоложения» клеточных структур, написал Infox.ru.

Авторы исследования отмечают, что эффект от физической активности может быть разным у разных людей и животных. Это зависит от уровня подготовки, индивидуальных особенностей и состояния органов.

Исследователи подчеркивают, что спорт не является универсальным средством против старения, но его можно рассматривать как доступный и эффективный способ продления активного долголетия. В будущем ученые планируют изучить молекулярные механизмы этого влияния и разработать индивидуальные программы тренировок.