Aging: регулярные занятия спортом могут снизить биологический возраст человека
Специалисты определили важное условие, при котором физическая активность может замедлить старение организма. По данным журнала Aging, регулярные занятия спортом могут снизить биологический возраст человека. Особенно ярко этот эффект проявляется у тех, кто уже имеет хорошую физическую подготовку.
Ученые выяснили, что физическая активность влияет на «эпигенетические часы» — молекулярные механизмы, которые определяют биологический возраст. У людей, ведущих активный образ жизни, в крови и скелетных мышцах наблюдаются признаки «омоложения» клеточных структур, написал Infox.ru.
Авторы исследования отмечают, что эффект от физической активности может быть разным у разных людей и животных. Это зависит от уровня подготовки, индивидуальных особенностей и состояния органов.
Исследователи подчеркивают, что спорт не является универсальным средством против старения, но его можно рассматривать как доступный и эффективный способ продления активного долголетия. В будущем ученые планируют изучить молекулярные механизмы этого влияния и разработать индивидуальные программы тренировок.