Врач раскрыл простой способ вернуть режим сна после праздников

Восстановить режим сна после новогодних праздников поможет ежедневный сдвиг времени отхода ко сну на 15-20 минут. Об этом изданию «Газета.ru» рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

По его словам, нарушения сна после праздников вызывают позднее засыпание, яркий свет, эмоциональная нагрузка, алкоголь и тяжелая пища. Это подавляет выработку гормона сна мелатонина и дезориентирует внутренние часы.

«Наиболее эффективный способ нормализации сна — постепенное возвращение к привычному режиму: ложиться и вставать на 15–30 минут раньше каждый день», — объяснил Новиков.

Для облегчения засыпания он рекомендовал дыхательные техники, затемненную комнату и отказ от гаджетов за час до сна.

Ужин врач советует делать легким за два-три часа до отдыха, включив в него продукты с триптофаном и магнием.