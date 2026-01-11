Врач раскрыл простой способ вернуть режим сна после праздников
Врач-сомнолог Новиков: восстанавливать сон нужно постепенно
Восстановить режим сна после новогодних праздников поможет ежедневный сдвиг времени отхода ко сну на 15-20 минут. Об этом изданию «Газета.ru» рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.
По его словам, нарушения сна после праздников вызывают позднее засыпание, яркий свет, эмоциональная нагрузка, алкоголь и тяжелая пища. Это подавляет выработку гормона сна мелатонина и дезориентирует внутренние часы.
«Наиболее эффективный способ нормализации сна — постепенное возвращение к привычному режиму: ложиться и вставать на 15–30 минут раньше каждый день», — объяснил Новиков.
Для облегчения засыпания он рекомендовал дыхательные техники, затемненную комнату и отказ от гаджетов за час до сна.
Ужин врач советует делать легким за два-три часа до отдыха, включив в него продукты с триптофаном и магнием.
Среди природных средств для улучшения сна полезны мелатонин в дозировке 0,5–1 миллиграмм за 30–60 минут до сна, настой пустырника или валерианы.
Максим Новиков
врач-сомнолог
Умеренные дневные нагрузки, такие как ходьба, ускоряют нормализацию сна, а кофеин после 14:00 способен его нарушать. Но врач подчеркнул, что компенсировать хронический недосып за одну ночь невозможно.
Кроме того, по словам специалиста, зимой полноценный отдых особенно важен, так как короткий световой день повышает риск усталости и снижения когнитивных функций.
Ранее когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин рассказал 360.ru, как легко и без стресса вернуться в рабочий режим после длительных выходных.