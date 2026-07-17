Врач раскрыл последствия отказа от лечения больного сустава

Врач Семиченков: если год не лечить больной сустав, атрофируются связки и мышцы

Если суставы болят более двух недель, нужно обратиться к врачу. Если год ничего не делать, то атрофируются связки и спазмируются мышцы, рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков.

«Хрящ не восстанавливается. Его ресурс конечен, и, если он начал истончаться, через год вы потеряете не один миллиметр — вы потеряете год активной жизни. Связки и мышцы, работающие неправильно из-за боли, атрофируются или спазмируются», — пояснил он.

Врач добавил, что человек начинает хромать при ходьбе, перенося нагрузку на здоровую ногу. Воспаление через год становится хроническим, капсула сустава рубцуется, изменяется ее структура. Мази и компрессы не помогут.

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