Дачница подцепила паразитов в огороде и больше года ошибочно лечила остеохондроз

Baza: россиянка год мучилась от болей в руке, заразившись паразитами в огороде

Россиянка больше года лечилась от остеохондроза, пока не выяснилось, что она заразилась паразитной инфекцией на даче. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По данным канала, 42-летняя женщина жаловалась на боли в локте, запястье и пальце правой руки. Невролог диагностировал ей остеохондроз и назначил лечение, которое оказалось бесполезным. Терапия продлилась больше года.

Женщина проверилась у других врачей, попав в итоге к инфекционисту, который выявил у нее токсокароз. Специалист предположил, что пациентка могла подцепить личинки червей через почву или от соседской собаки. Женщина как раз работала на даче правой рукой.

На этот раз терапия помогла. Через несколько месяцев у женщины исчезли и паразиты, и боль в руке.

Ранее офтальмохирург Татьяна Шилова напомнила дачникам, что во время работы на участке следует носить блокирующие ультрафиолет очки и не трогать глаза грязными руками.