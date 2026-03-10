Врач раскрыл, как россиянам восполнить дефицит витамина D

Большинство россиян могут недополучать витамин D, причем его дефицит становится наиболее выраженным весной. Не стоит надеяться только на солнце или коррекцию питания, рассказала в беседе с «Газета.ru» врач-диетолог, эндокринолог, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова.

Она напомнила, что большинство российских регионов расположены в северных широтах, где солнечные лучи падают на поверхность Земли под острым углом. В итоге кожа россиян не вырабатывает витамин D как минимум шесть месяцев в году, причем его синтез остается под вопросом даже летом по ряду причин.

Дело в том, что люди работают в помещениях, носят одежду, а также используют средства с SPF-защитой, которые обнуляют выработку этого витамина в коже. Золотова предупредила, что с апрель по сентябрь можно находиться на солнце ради его синтеза с 11:00 до 15:00.

«Я бы крайне не советовала специально увеличивать время пребывания на солнце — таким путем выше вероятность заработать онкологию, чем восполнить дефицит витамина D», — сказала она.

Восполнить его дефицит за счет питания не получится. Самый лучший вариант — прием колекальциферола (форма D3), причем использовать следует лекарственный препарат, а не БАД. Только принимать нужно после консультации у врача, чтобы не столкнуться с такими тяжелыми последствиями, как отложение кальция в сосудах и почках.

Ранее врач-микробиолог медкомпании «ЛабКвест» Вера Сережина рекомендовала россиянам весной сдавать общий анализ крови и проверять уровень витамина D.