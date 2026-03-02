Врач Сережина рекомендовала сдать общий анализ крови для выявления воспалений и возможных дефицитов весной

С приходом весны организм человека подвергается серьезным испытаниям из-за изменений погоды, увеличения светового дня и недостатка витаминов. Эти факторы могут вызвать обострение хронических заболеваний. Врач-микробиолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с «Известиями» подчеркнула, что за зимний период активно расходуются накопленные витамины и микроэлементы, особенно жирорастворимые A, D и E, а также водорастворимые группы B и C, поддерживающие иммунитет.

Специалист отметила, что на первое место по обращениям пациентов за медицинской помощью традиционно выходят респираторные инфекции. Продолжают активно циркулировать вирусы гриппа и другие респираторные вирусы, которые могут провоцировать обострение хронических очагов бактериальной инфекции.

Кроме того, весной обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта. Микробиота кишечника чувствительна к изменениям в иммунной системе, что может привести к сезонным нарушениям пищеварения.

На фоне межсезонья у многих развивается нестабильность нервной системы. Меняется настроение, снижается работоспособность, появляется сонливость и депрессивные состояния. Нервный механизм также играет роль в обострении кожных заболеваний и аллергических реакций.

Врач рекомендовала весной сдать общий анализ крови для выявления воспалений и возможных дефицитов. Также важно проверить уровень витамина D, так как его синтез кожей не зависит от увеличения инсоляции.

Для профилактики аллергий врач советует проводить расширенные аллергологические исследования. Это поможет оценить риски тяжелых реакций и заранее продумать меры профилактики.