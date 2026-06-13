Врач раскрыл главные ошибки в воспитании детей

Кардиохирург Бокерия рассказал, что часто упускают в воспитании детей

Первоочередная задача родителей — научить ребенка правильно питаться и заниматься спортом. Об этом РИА «Новости» заявил главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, детей следует учить не только чтению, письму, музыке и рисованию, но и здоровому образу жизни. Однако родители часто об этом забывают.

Бокерия подчеркнул, что забота о здоровье должна быть частью общей культуры человека.

Ранее член думского комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина сообщила, что с 1 сентября 2026 года врачи будут оценивать риски ишемической болезни сердца и липидный профиль пациентов в рамках плановой диспансеризации. Также будут уделять внимание риску когнитивных нарушений, падений и переломов из-за остеопороза, выявлению преддиабета, болезни Альцгеймера и ряда психических расстройств.