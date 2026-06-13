В России с 1 сентября изменится формат проведения диспансеризации

Российские врачи с 1 сентября 2026 года начнут оценивать риски ишемической болезни сердца и липидный профиль пациентов в рамках плановой диспансеризации. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина в интервью РИА «Новости» .

По словам депутата, Министерство здравоохранения России утвердило новую форму карты учета профилактического осмотра. В нее включили дополнительные показатели, связанные с сердечно-сосудистыми рисками.

Дрожжина также сообщила, что врачи будут уделять внимание риску когнитивных нарушений, падений и переломов из-за остеопороза, а также выявлению предиабета, болезни Альцгеймера и ряда психических расстройств. Диспансеризация при этом останется бесплатной в рамках обязательного медицинского страхования.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что летом в Москве запустят новый формат проверки здоровья.