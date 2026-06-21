Врач-пульмонолог объяснил вред пассивного курения

Регулярное вдыхание табачного дыма пассивным курильщиком ведет к таким же рискам для здоровья, как для самого курящего. Об этом 360.ru рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

По его словам, при пассивном курении возникает вероятность развития хронического бронхита, болезней легких, в том числе рака.

«Это немножко другой способ поступления продуктов горения табака. Единственное, что отличает пассивное курение от активного, что человек не вдыхает горячий воздух. То есть нет кратковременного ожога верхних дыхательных путей», — объяснил специалист.

Овечкин добавил, что при длительном пассивном стаже может начаться раздражение верхних дыхательных путей, когда человек начинает закашливаться и чихать.

«При первых симптомах стоит обратиться к врачу, если появился кашель даже с небольшим количеством мокроты. Есть смысл сделать контрольную флюорографию», — отметил врач.

При этом пассивное потребление дыма в помещении гораздо вреднее, чем на улице, где концентрация вредных веществ снижается за счет движения воздуха. В зоне риска также находятся и дети.

«Для детского организма это более вредно. У них могут более быстро развиваться реактивные изменения, например, аллергические, что несвойственно для более взрослых детей. Например, заболевание бронхиолитов, что взрослым несвойственно», — заключил Овечкин.

Курение также негативно влияет на репродуктивное здоровье. У мужчин снижается подвижность сперматозоидов, у женщин ухудшается качество яйцеклеток и нарушается гормональный фон.