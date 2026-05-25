Нижегородский врач Фаворский предупредил, что курение негативно влияет на репродуктивное здоровье

Курение табака серьезно угрожает здоровью человека. По информации Всемирной организации здравоохранения, около 22% смертей от рака в мире связаны с употреблением табака. Вещества, содержащиеся в сигаретах, провоцируют клеточные мутации и значительно увеличивают риск развития рака легких, гортани, пищевода и других органов, рассказал сайту pravda-nn.ru заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский.

Табакокурение также является основной причиной хронического бронхита, эмфиземы и астмы. Дыхательная система начинает страдать даже у молодых людей, недавно начавших курить. Первым признаком поражения дыхательной системы становится затруднение дыхания, сопровождающееся затяжным кашлем и одышкой. Со временем это может привести к хронической обструктивной болезни легких.

Курение негативно влияет на репродуктивное здоровье: у мужчин снижается подвижность сперматозоидов, у женщин нарушается гормональный фон и ухудшается качество яйцеклеток. Пассивное курение во время беременности также несет серьезные риски для развития плода.

Кроме того, курильщики часто страдают от низкой физической выносливости из-за кислородного голодания тканей и хронического нервного истощения. Нервная система, постоянно подвергающаяся стрессу из-за скачков уровня дофамина и адреналина, теряет способность к восстановлению.

Отказ от курения в любом возрасте приносит пользу. Через пять лет после отказа риск инфаркта уменьшается вдвое, а через 10–15 лет приближается к уровню некурящих.