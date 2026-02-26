Врач Прокофьев заявил, что злоупотребление сладкой газировкой может привести к смерти

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал «Абзацу» , что злоупотребление газированными напитками может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже смерти. Особенно это касается людей старше 40 лет, так как их сердечно-сосудистая система и поджелудочная железа подвергаются серьезной нагрузке.

По словам медика, сладкие газированные напитки наносят серьезный удар по организму из-за высокого содержания сахара.

«Как только в организм поступает такое количество сахара, возникает резкая выработка инсулина, потом его понижение — для организма это огромный метаболический стресс», — предупредил Прокофьев.

Он добавил, что сладкая газировка может привести к развитию аритмий, метаболического синдрома, ожирения и нанести огромный вред зубам. После 40 лет риски возникновения сахарного диабета и фатальных аритмий из-за употребления продукта возрастают в разы.