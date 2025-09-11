Врач Прокофьев заявил, что хронический недосып запускает разрушение мозга

Недостаток сна влияет на частоту сердечных сокращений, может вызывать колебания температуры тела, затрудненное дыхание и кашель. Об этом предупредил кардиолог и обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев в беседе с « Известиями ».

Как пояснил специалист, проблемы с ночным отдыхом нарушают ритм «сон — бодрствование», что приводит к перенапряжению нервной системы.

«Хронический недосып запускает разрушение мозга», — заявил Прокофьев.

По словам врача, недостаток сна увеличивает риск инсульта и синкопальных состояний, когда мозг «отключает» себя из-за перегрузки, создавая иллюзию обморока. Среди последствий Прокофьев также выделил развитие артериальной гипертензии и сахарного диабета. Кроме того, существует вероятность появления депрессии и других проблем, связанных с перевозбуждением нервной системы.