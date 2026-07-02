Врач Прокофьев рассказал, что механизма утилизации лекарств для россиян практически не существует

По его словам, для медицинских учреждений в стране четко регламентирован механизм утилизации лекарственных препаратов, включая правила списания и передачи ампул. Однако в отношении физических лиц наблюдается законодательный пробел.

«Если брать позиции медицинских учреждений, здесь есть четкий алгоритм, как утилизируются лекарственные препараты, как они списываются, какая документация заполняется, в какие службы передаются ампулы, потому что понятно, что соблюдение срока годности — это очень важный такой момент, и ни в коем случае просроченные лекарственные препараты в оборот в медицинских организациях не идут. Это очень строгий контроль», — объяснил Денис Прокофьев.

В то же время для гражданского оборота лекарств такого порядка нет. Механизма утилизации для граждан практически не существует, пунктов приема почти нет. Теоретически человек может отдать лекарства врачу или попытаться сдать их в аптеку, но принять их к утилизации, скорее всего, никто не станет. Поэтому сейчас просроченные лекарства просто утилизируют вместе со смешанными отходами.