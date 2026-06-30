Врач Прокофьев предупредил, что бесконтрольный прием БАДов может спровоцировать проблемы с печенью

Врач общей практики Денис Прокофьев в разговоре с «Абзацем» предупредил, что бесконтрольный прием биологически активных добавок может привести к серьезным проблемам с печенью, включая токсический гепатит. Многие считают БАДы безвредными, однако это опасное заблуждение.

Прокофьев заявил, что люди часто принимают добавки, не задумываясь о последствиях и дозировках, что создает прямую угрозу здоровью. В результате может развиться токсический гепатит, который является следствием агрессивного воздействия химических веществ на печень, отметил сайт KP.RU.

Основная опасность заключается в том, что БАДы часто принимаются без назначения специалиста и контроля дозировок, что может привести к передозировке и повреждению клеток печени. Особенно это актуально при длительном использовании добавок или приеме их в больших количествах.

Врач подчеркнул, что наибольшие риски несут средства для снижения веса и «очищения организма». В их составе нередко встречаются потенциально токсичные вещества, которые могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья, особенно при наличии скрытых заболеваний или склонности к аллергическим реакциям.