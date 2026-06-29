Врач Прокофьев отметил, что контрастный душ способен вызвать резкое сокращение сосудов

Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил о потенциальных опасностях контрастного душа. Он отметил, что такая процедура может привести к серьезным осложнениям для здоровья, написал «Абзац» .

Прокофьев объяснил, что контрастный душ способен вызвать резкое сокращение сосудов, что особенно опасно для людей с хронической венозной недостаточностью или варикозным расширением вен нижних конечностей. Это может привести к отрыву тромбов и, как следствие, увеличить риск инсульта или инфаркта миокарда, добавил KP.RU.

Кроме того, по словам специалиста, резкие перепады температуры воды могут вызвать серьезные осложнения, вплоть до летальных исходов. Как сообщает KP.RU, резкое попадание под холодную воду провоцирует выброс гормонов стресса, скачок давления и ускорение пульса. Для людей с болезнями сердца или гипертонией это может стать причиной стенокардии и даже инфаркта.