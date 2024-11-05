Врач призвал регулярно есть полезный для костей изюм

Гастроэнтеролог Логинов: изюм богат полезными для здоровья витаминами К и В

Изюм богат витаминами и микроэлементами, полезными для костей, сердца и кишечника. Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов в беседе с Lenta.ru посоветовал регулярно употреблять его.

Он назвал изюм хорошим источником энергии благодаря высокому содержанию углеводов, сахарозы и фруктозы. Витамины группы В и К, антиоксиданты, клетчатка, микроэлементы магний, калий, железо, бор, кальций и фосфор сделали эти сушеные ягоды полезными для пищеварения, костей и сердечно-сосудистой системы. Логинов посоветовал есть их регулярно, но в умеренных количествах.

«Сахар, содержащийся в изюме, может спровоцировать образование кариеса. <…> Перед включением изюма в рацион, особенно в больших количествах, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом», — сказал врач.

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