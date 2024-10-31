Эндокринолог раскрыла все полезные свойства тыквы

Эндокринолог Калошина: в тыкве есть витамин Т, который снижает холестерин

Тыква — удивительный овощ, содержащий витамин Т, помогающий снижать холестерин и сжигать жир. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Она назвала тыкву прекрасным продуктом, который особо нужно употреблять людям, страдающим ожирением. В ней содержится витамин Т, или L-карнитин, который разгоняет обменные процессы в организме, поэтому сжигает жир.

«Также тыква содержит витамин К, который полезен людям с проблемами свертывания крови, помогает профилактировать остеопороз у взрослых, способствует усвоению витамина Д у детей, профилактируя рахит», — подчеркнула Калошина.

Помимо этого, в тыкве есть хороший запас цинка, помогающий организму бороться с вирусами. Он же сокращает гормон стресса — кортизол. Употребление тыквы улучшает состояние волос, ногтей и кожи.

Также Калошина обратила внимание на тыквенный сок, который обладает множеством полезных свойств.