Врач призвал никогда не добавлять в кофе молоко

Добавление молока в кофе может полностью нивелировать его полезные свойства. Об этом кардиолог Хосе Абельян сообщил изданию El Español .

«Кофе — это не только кофеин. Он также содержит антиоксиданты и фенольные соединения, которые полезны для здоровья», — рассказал врач.

Именно эти вещества помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно капли молока, чтобы сократить их усвояемость.

Абельян добавил, что насыщенные жиры способны повысить риск развития патологии сердечно-сосудистой системы. Добавление сиропов в кофе также может негативно сказаться на здоровье, так как в них содержится большое количество сахара.

