Кардиолог Ерусланова предупредила о проблемах с сердцем из-за пропуска завтрака

Кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ксения Ерусланова призвала не пропускать утренний прием пищи. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам медика, регулярный отказ от завтрака из-за нехватки времени или стресса приводит к повышению уровня кортизола в организме. Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления и может стимулировать рост атеросклеротических бляшек.

«И то, и другое приводит к проблемам с сосудами», — предупредила специалист.

Как пояснила эксперт, если человек пропускает завтрак осознанно, например во время Рамадана или придерживаясь интервальной диеты, стресс для организма не так велик. При этом Ерусланова посоветовала ориентироваться на осознанный подход к питанию, чтобы минимизировать риски для сердца.