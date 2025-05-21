Врач призвал измерять давление уже с 40 лет

Врач Чиркова: контролировать давление нужно уже с 40 лет

Гипертонию называют «тихой убийцей», так как она одна из частых причин инсультов и инфарктов. Людям следует измерять свое давление уже с 40 лет, рассказала в беседе с «Радио 1» руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

Она отметила, что артериальная гипертензия, или повышенное артериальное давление, всегда выделялась отдельно среди болезней сердечно-сосудистой системы. Это системное заболевание, приводящее к большинству серьезных осложнений. Например, со стороны почек и сетчатки.

«Гипертонию называют тихим убийцей, потому что очень часто до периода осложнений люди просто даже не чувствуют ее, не ощущают этого высокого уровня давления, и никакие симптомы специфические не проявляются», — объяснила врач.

Люди часто при головной боли, слабости и головокружении объясняют ухудшение своего состояния усталостью или переменой погоды. При том, что им следовало бы померить себе давление.

Чиркова подчеркнула, что около 9,5 миллиона жизней в год в мире теряют из-за осложнений гипертонии. Людям с 40 лет следует контролировать свое давление, а в случае, если их родственники страдают этим заболеванием или имели в анамнезе инсульт или инфаркт, то начать его измерять еще раньше.

Врач предупредила, что на развитие гипертонии влияют курение, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, нерациональное питание и злоупотребление алкоголем.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин предупредил, что курение способствует повышению артериального давления.